Появилось видео подготовки «керченского стрелка» к нападению на колледж

Москва, 22 октября. В Сети появилось видео, на котором «керченский стрелок» Владислав Росляков закапывает личные вещи и сейф на пустыре перед нападением на политехнический колледж. Отмечается, что пустырь студент четвертого курса использовал в качестве полигона, где оттачивал навыки убийств.

Как передает РЕН ТВ, незадолго до убийства Росляков приехал на полигон и уничтожил фотографии, тетради, флешки, библию, а также сим-карту. На месте при этом были найдены паленые страницы религиозной литературы.

В ролике видно, как предположительно Росляков несет на пустырь сейф. Напомним, трагедия произошла 17 октября. Студент Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведения и открыл огонь. Затем он подорвал бомбу. При нападении погиб 21 человек, около 50 пострадали.