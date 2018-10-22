«Все это потребует громадных затрат»: эксперт прокомментировал передачу Украине фрегатов США

Москва, 22 октября. Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал возможную передачу Украине законсервированных фрегатов США.

Напомним, что на днях СМИ Украины сообщили о том, что Вашингтон предложил передать Киеву списанные фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» в рамках программы «Избыточное имущество».

«Передача фрегатов Украине — это вещь, которая не может нас не беспокоить, потому что в любом случае это усиление Военно-морских сил Украины», — заявил Владислав Шурыгин.

Однако, поспешил успокоить эксперт, в этой пока еще возможной сделке достаточно большое количестве «подводных камней».

«Первое — состояние этих фрегатов, насколько они требуют восстановления, перевооружения, потому что со своим оружием они не могут дать Украине, нужно обучить людей и, самое главное, что все это потребует громадных затрат», — цитирует Шурыгин «ПолитНавигатор».

По словам специалиста, для Украины передача таких кораблей — это громадная дыра в военном бюджете. На то, чтобы их восстановить, а потом поддерживать в боевом состоянии, будут требоваться очень большие деньги.

«Раньше была такая морская шутка – хочешь разорить бедную страну, подари ей авианосец», — иронизирует Шурыгин.

Кроме того, по мнению военного эксперта, появление на Украине списанных американских фрегатов никак не меняет сам военный расклад в регионе.