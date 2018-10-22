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Впервые за 5 лет Кими Райкконен одержал победу в Гран-при «Формулы-1»

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Впервые за 5 лет Кими Райкконен одержал победу в Гран-при «Формулы-1»

Москва, 22 октября. Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен победил в проходившем на трассе в американском Остине 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при США.

Это первая победа Райкконена с марта 2013 года, когда финн выиграл Гран-при Австралии. С тех пор Кими Райкконен участвовал в 113 гонках, но не одержал ни одной победы.

Второе место в Гран-при занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Представляющий команду «Уильямс» россиянин Сергей Сироткин стал 15-м, отстав от лидера гонки на целый круг.

Ранее Газета.ru сообщила, что Сергей Сироткин прокомментировал свой результат на Гран-при США «Формулы-1». Гонщик отметил, что доволен выступлением.

Автор: Виктор Мальцев
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