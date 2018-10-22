В Сети опубликовано видео с летящими на сверхмалой высоте украинскими Су-25

Киев, 22 октября. В Интернете опубликовано видео с пролетающими над аэродромом на сверхмалой высоте украинскими штурмовиками Су-25М1.

Самолеты пролетели над взлетной полосой так низко, что один из штурмовиков едва не коснулся покрытия крылом.

О том, где была сделана запись, не сообщается. По количеству транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, эксперты агентства Bloomberg предположили, что видео снято на расположенной в Запорожской области Украины авиабазе 25-й бригады транспортной авиации.

Ранее Газета.ru сообщила, что в районе села Уланов в Винницкой области Украины в ходе выполнения учебно-боевого полета разбился истребитель Су-27.