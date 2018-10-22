В США хотят узаконить существование только двух полов

Вашингтон, 22 октября. Власти Соединенных Штатов Америки хотят узаконить существование только двух полов.

Как накануне сообщила газета The New York Times, в настоящий момент администрация президента Дональда Трампа рассматривает принятие закона о запрете на юридическую смену пола.

Сообщается, что с инициативой юридически закрепить существование лишь двух полов — мужского и женского – выступило министерство здравоохранения и социальных служб США.

Так, согласно данной инициативе, государственным структурам Соединенных Штатов необходимо ввести ясное и единое определение пола, который будет определяться по рождению, и который нельзя будет поменять.

Таким образом, отмечает издание, почти 1,5 миллионам гражданам США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне, сообщает «Газета.ru».

