Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В США хотят узаконить существование только двух полов

69
0 Оставить комментарий

В США хотят узаконить существование только двух полов

Вашингтон, 22 октября. Власти Соединенных Штатов Америки хотят узаконить существование только двух полов.

Как накануне сообщила газета The New York Times, в настоящий момент администрация президента Дональда Трампа рассматривает принятие закона о запрете на юридическую смену пола.

Сообщается, что с инициативой юридически закрепить существование лишь двух полов — мужского и женского – выступило министерство здравоохранения и социальных служб США.

Так, согласно данной инициативе, государственным структурам Соединенных Штатов необходимо ввести ясное и единое определение пола, который будет определяться по рождению, и который нельзя будет поменять.

Таким образом, отмечает издание, почти 1,5 миллионам гражданам США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне, сообщает «Газета.ru».
 

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое