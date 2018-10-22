Стало известно, как россияне оценивают работу журналистов

Москва, 22 октября. В опубликованном докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян» говорится, как жители России оценивают деятельность работников СМИ.

Как следует из отчета исследовательской группой ЦИРКОН, который был составлен по инициативе Фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив, более 40% россиян считают, что журналисты положительно влияют на жизнь страны.

«При этом больше других склонны давать положительную оценку влиянию журналистов на жизнь страны респонденты, которые знают журналистов лично (51%) и доверяют СМИ как в целом (56%), так и государственным медиа в частности (47%)», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Кроме того, в отчете группы ЦИРКОН также говорится о том, что, по мнению, россиян должен делать журналист, а именно информировать о происходящих событиях и комментировать их.

