На Камчатке нашли останки пропавшего летом пятилетнего ребенка

Петропавловск-Камчатский, 22 октября. Останки пропавшего летом пятилетнего мальчика обнаружили в трех километрах от села, в котором он жил. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Останки ребенка обнаружили 19 октября местные охотники. Его одежда находилась в лесу в трех километрах западнее села Карымай.

«Одна из родственниц мальчика, выехав на место, подтвердила принадлежность всей обнаруженной одежды и обуви пропавшему ребенку, в которой он находился в момент исчезновения», — сообщает ведомство.

Вещи мальчика была разбросаны в радиусе 33-х метров. Специалисты нашли все предметы одежды ребенка, кроме головного убора, а также фрагменты костей. Назначены экспертизы.

Напомним, страдавший аутизмом пятилетний мальчик вышел погулять из дома бабушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района Камчатского края 22 июня и больше не вернулся.