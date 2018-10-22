Маск рассказал, когда будет открыт подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Вашингтон, 22 октября. Миллиардер Илон Маск рассказал, когда будет открыт первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Новостью, которая касается миллионов жителей американского мегаполиса, основатель Tesla и SpaceX поделился в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, назвав точную дату.

«Первый туннель практически готов. Откроется 10 декабря», — сообщил Маск.

Как напоминает «Газета.ru», проект системы подземных транспортных тоннелей разрабатывает принадлежащая Маску компания The Boring Company, которая приступила к работе над первым участком в прошлом году.

План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса, что на Западном побережье, а также на Восточном побережье – в Вашингтоне.