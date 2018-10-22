Россияне стали реже смотреть телевизор и больше сидеть в Интернете

Москва, 22 октября. Телевидение остается главным информационным каналом для россиян, но постепенно уступает позиции Интернету. Об этом говорится в подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян».

Исследование проводилось при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ) по инициативе фонда «Медиастандарт» в июле-августе 2018 года. В нем участвовали 1604 респондента старше 18 лет​​​. Опрос проводился в форме личного интервью.

В докладе отмечается, что ежедневно Интернетом пользуются 60% опрошенных. Как минимум раз в неделю в Сеть выходят 72% респондентов. Но «наиболее распространенным информационным каналом ежедневного использования» в России остается телевидение. Каждый день или почти каждый день телепередачи смотрят 69% участников опроса. Наиболее популярными у телезрителей стали информационные и новостные программы, их предпочитают 58% респондентов.

Ранее Газета.ru сообщила, что 65% россиян с уважением относятся к работе журналистов.