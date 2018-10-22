Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россияне стали реже смотреть телевизор и больше сидеть в Интернете

40
0 Оставить комментарий

Россияне стали реже смотреть телевизор и больше сидеть в Интернете

Москва, 22 октября. Телевидение остается главным информационным каналом для россиян, но постепенно уступает позиции Интернету. Об этом говорится в подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян».

Исследование проводилось при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ) по инициативе фонда «Медиастандарт» в июле-августе 2018 года. В нем участвовали 1604 респондента старше 18 лет​​​. Опрос проводился в форме личного интервью.

В докладе отмечается, что ежедневно Интернетом пользуются 60% опрошенных. Как минимум раз в неделю в Сеть выходят 72% респондентов. Но «наиболее распространенным информационным каналом ежедневного использования» в России остается телевидение. Каждый день или почти каждый день телепередачи смотрят 69% участников опроса. Наиболее популярными у телезрителей стали информационные и новостные программы, их предпочитают 58% респондентов.

Ранее Газета.ru сообщила, что 65% россиян с уважением относятся к работе журналистов.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое