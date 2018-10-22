Белград, 22 октября. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал российскую молодежь исторически безграмотной.

С заявлением на тему высокопоставленный чиновник выступил в Сербии на открытии международной Белградской книжной ярмарки во время представления своей книги «Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов».

«В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», — заявил Мединский.

К такому выводу министр культуры пришел в бытность депутата Государственной думы, когда работал в правительственной комиссии по истории Второй мировой войны. В ходе подготовки книги, которая вышла в 2009 году, Мединский много ездил по стране и общался с молодежью.

«Источниками знаний для них являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. Поэтому я решил написать такую простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение — было это на самом деле или не было», — резюмировал глава министерства культуры.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Владимир Мединский во время работы форума «Валдай» сообщил, что в нашей стране сформирована уникальная система дотирования культуры.

