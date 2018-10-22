Американские эксперты рассказали о достоинствах С-400

Вашингтон, 22 октября. Эксперты рассказали, почему многие страны стремятся купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозу попасть под санкции США. Мнением делятся специалисты американского журнала The National Interest.

Эксперты отмечают, что комплексы С-400 стали логическим продолжением зенитных ракетных систем С-300 и первоначально внешне мало чем от них отличались. Но главным преимуществом первых версий С-400 стало применение более совершенных радиолокационных технологий. По данным издания, новые радиолокационные установки позволяют С-400 поражать практически все возможные воздушные цели.

Другим важным преимуществом системы стала возможность использования четырех различных типов ракет с разным весом и возможностями. По мнению экспертов, благодаря этому комплексы С-400 способны выполнять значительную часть функций эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) сами по себе. В NI отмечают, что С-400 стала более гибкой системой, чем ранние варианты комплексов ПВО, которая, к тому же, может использовать ракеты для С-300.

В качестве еще одного преимущества С-400 эксперты отмечают дальность действия. Ракеты ранних версий для С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 могли поражать цели на расстоянии 150 и 200 километров. С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 240 км, а с новейшими ракетами 40Н6 — до 400 км.

Эксперты подчеркивают, что комплексы С-400 появились в результате эволюции более ранних версий С-300 и сохранили ее самые важные черты. К ним в NI отнесли возможность перехвата баллистических ракет, многоканальность и использование модульных, взаимозаменяемых ракет. С-400 была создана с учетом достоинств С-300, но стала гораздо более серьезной угрозой для противников, заключают эксперты.

Напомним, руководство США вводит экономические санкции против стран, которые покупают зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее, многие игроки на внешнеполитической арене продолжают присматриваться к российским ЗРС. Соглашения о покупке С-400 уже подписали Индия и Китай.

Ранее «Известия» сообщили, что первые поставки российских зенитных ракетных систем в Индию начнутся в течение двух недель. Всего страна получит пять полков С-400 «Триумф», на общую сумму в пять миллиардов 430 миллионов долларов.

После заключения сделки президент США Дональд Трамп заявил, что после решения индийского руководства приобрести комплексы С-400 страну ждут последствия.