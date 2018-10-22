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Трамп спрогнозировал будущее телеканала CNN

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Трамп спрогнозировал будущее телеканала CNN

Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп спрогнозировал будущее американского телеканала CNN.

Свои мысли на эту тему нынешний хозяин Белого дома по традиции озвучил в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, вспомнив недавнее решение Facebook открыть оперативный центр.

«Facebook только что заявила, что создает систему с целью «очиститься» от лживых новостей. Означает ли это, что CNN в конечном счете останется не у дел?» — задается вопросом Трамп.

Как напоминает «Газета.ru», в опубликованном корпорацией сообщении говорится о том, что цель создания центра — сбор экспертов для оперативного реагирования на проблемы, зафиксированные посредством технологий Facebook.

Трамп спрогнозировал будущее телеканала CNN

В частности, эксперты центра могут в режиме онлайн отслеживать информацию, которая связана с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать и потенциальном вмешательстве извне.

Автор: Константин Терехов
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