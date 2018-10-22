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Топ-менеджер S7 предупредил о возможной остановке работы авиакомпаний

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Топ-менеджер S7 предупредил о возможной остановке работы авиакомпаний

Москва, 22 октября. Генеральный директор входящую в S7 Group авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков предупредил о возможной остановке работы российских авиакомпаний.

По мнению топ-менеджера S7, причиной всему — проект постановления Кабмина РФ предполагающий перенос всех серверов и баз данных по бронированию и продаже авиабилетов по России на территорию страны к 2020 году.

Как считает Объедков, новые требования в худшем случае могут привести к приостановке деятельности авиаперевозчиков России, в лучшем —  длительному переходу в другие системы бронирования.

Размышлениями на тему гендиректор «Сибири» поделился в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, с которым ознакомились «Ведомости».

Как уточняет топ-менеджер S7, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. В частности, больше всего трудностей при переходе может возникнуть у «Аэрофлота» и S7.

Автор: Константин Терехов
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