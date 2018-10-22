Украинский политолог ждет появления фамилии министра обороны США на сайте «Миротворец» 

Киев, 22 октября. Украинский политолог Константин Бондаренко ждет появления фамилии министра обороны США Джеймса Мэттиса на запрещенном в РФ сайте «Миротворец».

Размышлениями на тему эксперт поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Facebook, посетовав, что «украинские патриоты» пока что предпочли не замечать признание главой Пентагона Крыма, как частью России.

«Сутки прошли после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу по поводу трагедии в Керчи, этим самым признав, кому принадлежит Керчь (и Крым)», — написал политолог.

Напомним, что в субботу Мэттис на совещании министров обороны стран — членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров в Сингапуре выразил соболезнования Сергею Шойгу в связи с трагедией в Керчи.

«Глава Пентагона отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян», — распространила после встречи министров сообщение пресс-служба российского министерства обороны.

«Зашел на сайт «Миротворец». Мэттиса там нет. Одно из двух: или редакция по выходным отдыхает, или… Нет, без «или». Верю, в понедельник точно разместят!» — резюмировал Бондаренко.

В комментариях под постом пользователи оставили ряд язвительных замечаний.

«Кишка у них тонка пойти против заокеанских хозяев», — пишет Яков Дрозд.

«Потому что Штаты хозяин Украины. Про него или хорошо или ничего и это правильно», — добавляет Серж Сарин.