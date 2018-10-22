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Минобороны назвало размеры премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина

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Минобороны назвало размеры премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина

Москва, 22 октября. Согласно приказу Народного комиссариата обороны СССР от 1941 года члены бомбивших Берлин летных экипажей получали две тысячи рублей в качестве премий. Документ опубликован на сайте Минобороны РФ.

Министерство опубликовало данные о поощрении военнослужащих во времена Великой Отечественной войны. Согласно ним командиру орудия и наводчику полагалось за подбитые или подожженные танки по 500 рублей. Остальной расчет получал по 200 рублей. За уничтожение танка в одиночку боец получал 1000 рублей. За бомбардировку Берлина членам летных экипажей полагалась премия в 2000 рублей.

Также на сайте Минобороны приводятся данные о расходах СССР в военные годы. В 1941 году на связанные с обороной нужды бюджет потратил 83 миллиарда рублей. Общий объем расходов СССР в этом году составил 191 миллиард. В 1945 году страна потратила на оборону 128 миллиардов рублей.

Автор: Виктор Мальцев
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