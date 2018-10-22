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Объявившая об отставке губернатор Забайкальского края не вышла на работу после отпуска

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Объявившая об отставке губернатор Забайкальского края не вышла на работу после отпуска

Чита, 22 октября. Объявившая об отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не появилась на рабочем месте по окончании отпуска.

О намерении уйти в отставку с поста руководителя региона политик объявила во время отпуска. При этом, как сообщается, прошение о сложении полномочий до сих пор не принято.

«За два с половиной года работы главой региона у Натальи Николаевны накопились дни отпуска, и она воспользовалась правом на его продление», — пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора отсутствие на рабочем месте Ждановой.

Как напоминает «Газета.ru», в очередном отпуске глава региона находилась с 8 октября, с тех пор обязанности губернатора выполняет первый заместитель регионального правительства Александр Кулаков.

Автор: Константин Терехов
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