«Речь идет о жизнях людей»: президент Американского института объяснил снятие санкций против Рогозина в США

Вашингтон, 22 октября. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский объяснил, почему Госдеп США снял санкций против главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина накануне его встречи с директором NASA Джимом Брандестайном.

Эксперт отметил, что с точки зрения американской политической традиции и законодательства США в ситуации с отменой санкций нет ничего необычного. Подобные решения принимают в государственных интересах, а также в интересах безопасности и даже бизнеса.

По словам Лозанского, право снимать санкции временно или на постоянной основе даже без решения конгресса имеет Госдепартамент США. Американское внешнеполитическое ведомство пользуется им «не очень часто», но это происходит, когда речь идет о важных визитах, которые власти США считают соответствующими интересам страны.

Президент Американского института подчеркнул, что в контексте российско-американских отношений чуть ли не единственной отраслью, в которой Россия и США продолжают плотно сотрудничать, остается космос.

«Известно, что на Международной космической станции периодически бывают и российские космонавты, и американские астронавты. Речь, таким образом, идет о жизни людей. Во-первых, американцам надо вернуть команду, которая сейчас находится на МКС. Во-вторых, новый директор NASA Джим Брандестайн, бывший конгрессмен, довольно прагматичный человек. Он понимает, что без сотрудничества с Россией успешное продвижение американских проектов, в том числе полет на Марс, который готовится в 2030 году, невозможно», — цитирует Лозанского сайт телеканала «Царьград».

Эксперт сообщил, что Джим Брандестайн настроен благожелательно по отношению перспективам российско-американского сотрудничества в целом и к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в частности. Лозанский отозвался о директоре NASA как об «адекватном человеке», к которому прислушался Госдепартамент США.

«Он вполне адекватный человек, и то, что он говорит, вполне разумно. В этом случае, можно видеть, Госдепартамент пошел ему навстречу», — заключил эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа решила временно вывести главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-под санкций, чтобы чиновник мог приехать в страну по приглашению NASA.

Джим Брайденстайн отметил, что ему хотелось бы обсудить с Рогозиным много вопросов. По его словам, для установления крепких рабочих отношений сторонам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом. В будущем это будет иметь благоприятные последствия для обеих стран.

Директор NASA также заявил, что хотел бы выступить вместе с Дмитрием Рогозиным в Университете Райса, который расположен в городе Хьюстон, штат Техас, и в Московском государственном университете (МГУ).