Матвиенко рассказала о конкурсе «Лидеры России»

Москва, 22 октября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ждет от конкурса «Лидеры России».

По мнению политика, в России спрос на талантливых людей, которые выступают катализаторами развития страны, будет всегда. И этот постулат в полной мере относится и к сфере управления — государственного, хозяйственного, финансового, корпоративного.

«В эпоху стремительного научно-технического прогресса, быстрых и глубоких перемен во всех областях жизни выявление, выращивание, выдвижение управленческих талантов становится насущной потребностью общества, важнейшим направлением деятельности государства», — отметила спикер верхней палаты российского парламента.

Матвиенко акцентировала внимание на том, что дальнейших шагов по совершенствованию управления большой страной необходимо совершить прорыв на качественно новые рубежи развития.

«Вот почему так важно привлечение в государственное управление людей, обладающих сильным интеллектом, должным профессионализмом, творческими способностями, умением использовать современные цифровые инструменты», — пишет Матвиенко в авторской колонке в «Известиях».

Как уточнили председатель Совфеда, главная цель проекта «Лидеры России» — не только выявлять таланты, а также держать их в поле зрения, помогать реализовать свой потенциал.

«Проект стартовал в минувшем году и, по сути, стал выполнять функцию социального лифта. Заявки на участие направили более 200 тысяч человек. В этом году их число обещает быть еще большим», — считает Матвиенко.

В статье спикер верхней палаты парламента РФ также не обошла стороной тему наставничества, отметив, что роль наставника трудно переоценить, имея в виду не только передачу знаний и навыков, но и жизненного опыта.