«Лес рубят, деньги текут»: Азаров прокомментировал отмену моратория на экспорт древесины на Украине

Киев, 22 октября. Бывший председатель украинского правительства Николай Азаров прокомментировал отмену моратория на экспорт древесины на Украине.

Мыслями на тему экс-премьер поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что подписанный Петром Порошенко закон легализует поставки на Запад кругляка.

«Согласно новому закону, несанкционированная рубка и уничтожение лесных культур и молодняка теперь будет наказываться строже — штрафы за такие нарушения возросли в несколько раз», — пишет Николай Азаров.

Кроме того, отмечает бывший председатель правительства Украины, в законе есть и другие пункты, которые, вроде как, заботятся о благополучии лесного фонда в государстве.

«При этом закон содержит положение об отмене моратория на экспорт топливной древесины, которое лоббировал лично Порошенко, оправдывая такой непопулярный у населения и экологов шаг требованиями международных организаций, таких как ВТО», — рассказывает об обратной стороне закона Азаров.

Также экс-премьер акцентирует внимание на том, что в подписанном Порошенко законе указывается, что подобные ограничения идут в разрез с Соглашением об ассоциации Украины с Европейским союзом.

«Британская экологическая организация Earthsight обнародовала доклад, согласно которому объемы вырубок и поставок незаконной древесины в страны ЕС из Украины в последнее время стали больше, чем из стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии вместе взятых», — резюмирует политик.

Согласно отчету, уточняет бывший председатель правительства Украины, только за 2017 год объем незаконного бизнеса превысил один миллиард долларов.

