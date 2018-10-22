Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Латакии

Дамаск, 22 октября. За субботу российские военные наблюдатели зафиксировали неоднократные обстрелы со стороны боевиков, которые велись из Идлибской зоны деэскалации по населенным пунктам и позициям военных в провинциях Латакия и Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сообщил в воскресенье Савченко.

Обстрелам дважды подверглись населенные пункты Раш и Акч-Баэр в провинции Латакия, а также район Маканис-эд-Дувайри в городе Алеппо. Кроме того, в Центре сообщили об обстреле позиций сирийских военных в районе населенного пункта Тадеф в провинции Алеппо.

Ранее «Известия» сообщили, что в сирийской провинции Идлиб произошел взрыв заминированного автомобиля. Погибли четыре человека, 11 получили ранения.