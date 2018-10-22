Пушков считает, что США тянут мир ко второму Карибскому кризису
Москва, 22 октября. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты Америки ведут мир ко второму Карибскому кризису.
С заявлением на тему руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации выступил во время Белградской книжной ярмарки.
«Если США, уйдя из Договора о противоракетной обороне, уйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и не продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), мы окажемся в той самой точке отсчета, которая привела к Карибскому кризису», — сказал Пушков.
При этом российский сенатор отметил, что если более полувека назад всему миру крупно повезло – тогда обмен ядерными ударами между США и СССР не состоялся, однако, что будет сейчас, во второй раз — «одному Богу известно».
«Говорить о том, что США уже вышли из договора, еще, видимо, рано, но, естественно, когда о таким намерениях говорит президент, то нужно отнестись к этому серьезно», — прокомментировал Пушков заявление американского президента.
По мнению сенатора, если Вашингтон, как и говорит Трамп, выйдут из ДРСМД, то это станет вторым существенным ударом по системе стратегической стабильности и ядерной безопасности во всем мире.
Как напоминает «Газета.ru», в субботу 20 октября нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение.
«В случае если США выйдут из этого договора, то мы окажемся в ситуации разгара холодной войны, когда вообще не было никаких договоров, никак не регулировались рост и гонка ядерных вооружений», — резюмировал Алексей Пушков.