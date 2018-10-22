Пушков считает, что США тянут мир ко второму Карибскому кризису

Москва, 22 октября. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты Америки ведут мир ко второму Карибскому кризису.

С заявлением на тему руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации выступил во время Белградской книжной ярмарки.

«Если США, уйдя из Договора о противоракетной обороне, уйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и не продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), мы окажемся в той самой точке отсчета, которая привела к Карибскому кризису», — сказал Пушков.

При этом российский сенатор отметил, что если более полувека назад всему миру крупно повезло – тогда обмен ядерными ударами между США и СССР не состоялся, однако, что будет сейчас, во второй раз — «одному Богу известно».

«Говорить о том, что США уже вышли из договора, еще, видимо, рано, но, естественно, когда о таким намерениях говорит президент, то нужно отнестись к этому серьезно», — прокомментировал Пушков заявление американского президента.

По мнению сенатора, если Вашингтон, как и говорит Трамп, выйдут из ДРСМД, то это станет вторым существенным ударом по системе стратегической стабильности и ядерной безопасности во всем мире.

Как напоминает «Газета.ru», в субботу 20 октября нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение.

