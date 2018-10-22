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В Норвегии умер сорвавший ядерную программу Гитлера диверсант

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В Норвегии умер сорвавший ядерную программу Гитлера диверсант

Осло, 22 октября. В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Реннеберг, руководивший в 1943 году операцией по уничтожению ключевого для «ядерной программы» Гителра завода по производству тяжелой воды (D2O).

В годы Второй мировой войны нацисты разрабатывали в норвежском городе Веморк богатое водородом вещество. Исследования могли послужить основой для создания атомной бомбы. В 1943 году Реннеберг возглавил диверсионную операцию «Ганнерсайде» по уничтожению завода в Веморке. В Норвегии его считают одним из главных героев сопротивления фашизму, сообщает газета «Известия».

Реннеберг родился в 1919 году в норвежском городе Олесунн. После вторжения немецких военных в Норвегию он бежал в Великобританию и получил там военную подготовку. После окончания войны Йоахим Реннеберг работал радиожурналистом.

Автор: Виктор Мальцев
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