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Власти Саудовской Аравии выразили соболезнования семье журналиста Хашукджи

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Власти Саудовской Аравии выразили соболезнования семье журналиста Хашукджи

Эр-Рияд, 22 октября. Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования родственникам погибшего в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

По сообщениям Саудовского агентства печати, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поговорили по телефону со старшим сыном Хашукджи Салехом Джамалем.

Монарх и наследный принц Саудовской Аравии во время беседы принесли соболезнования ему и всей семье. При этом отмечается, что Салех Джамаль поблагодарил руководителей государства за слова поддержки.

Власти Саудовской Аравии выразили соболезнования семье журналиста Хашукджи

Как напоминает «Газета.ru», обозреватель The Washington Post пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция Турции позже заявила о том, что он был убит после пыток.

Автор: Константин Терехов
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