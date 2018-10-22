Власти Саудовской Аравии выразили соболезнования семье журналиста Хашукджи

Эр-Рияд, 22 октября. Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования родственникам погибшего в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

По сообщениям Саудовского агентства печати, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поговорили по телефону со старшим сыном Хашукджи Салехом Джамалем.

Монарх и наследный принц Саудовской Аравии во время беседы принесли соболезнования ему и всей семье. При этом отмечается, что Салех Джамаль поблагодарил руководителей государства за слова поддержки.

Как напоминает «Газета.ru», обозреватель The Washington Post пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция Турции позже заявила о том, что он был убит после пыток.