Сирия: командование ВС США заявило, что удары коалиции по мечети были нацелены на «Исламское государство»

Вашингтон, 22 октября. Командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что удары международной коалиции по мечети в сирийском городе Ас-Суса были нацелены на боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщает Associated Press.

«Решение, принятое руководством на месте, основывалось на том, что это была мечеть, которая не использовалась как мечеть», — заявил Вотел.

Информация об ударе коалиции по жилым домам в селении Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор появилась в сирийских СМИ 18 октября. Жертвами налета стали 62 мирных жителя. Позже газета «Известия» сообщила, что сирийский МИД обвинил в письме ООН страны возглавляемой США коалиции в нарушении международного права.

Напомним, США и их союзники действуют на территории Сирии без разрешения правительства страны. Ранее Дамаск неоднократно указывал на незаконность присутствия американских военных в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.