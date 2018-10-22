В Минобороны рассказали, как спасли счета военнослужащих ЧФ в украинских банках в 2014 году

Москва, 22 октября. Во время «крымской весны» деньги на счетах Черноморского флота в украинских банках могли быть заблокированы. Об этом заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова

«В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота Российской Федерации, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги», — сказала Шевцова в интервью газете «Красная звезда».

По ее словам, российские военнослужащие в Крыму получили денежное довольствие досрочно в начале марта.

Шевцова отметила, что финансовое обеспечение Черноморского флота было организовано через полевые учреждения Банка России в кратчайший срок. Одновременно бюджет прекратил финансирование ЧФ через иностранный банк. Это позволило организовать финансовое обеспечение дислоцированных на территории Крыма и Севастополя воинских частей своевременно и бесперебойно.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.