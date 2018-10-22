Москва, 22 октября. Эксперты назвали журналистов, которым больше всего доверяют россияне, ими оказались сотрудники федеральных телеканалов. Такие данные приводятся в исследовании группы ЦИРКОН под названием «Образ журналиста в массовом сознании россиян».

Опрос проводился при поддержке Комитета гражданских инициатив по заказу фонда «Медиастандарт» текущем летом. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек.

О том, что привыкли «верить тому, что пишут в газетах, говорят по телевидению и радио» заявили 33% респондентов. Не согласились с таким утверждением 58% участников опроса, еще 9% затруднились ответить. Самым популярным источником получения информации в России 63% респондентов назвали телевидение. Столько же участников опроса доверяют информации на федеральных телеканалах.

Наибольшее доверие у россиян вызывают телеведущие. Самыми авторитетными журналистами участники опроса назвали Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Им доверяют 11,1%, 8,2% и 7,2% респондентов соответственно. Среди интернет-журналистов наибольшим доверием пользуется Юрий Дудь, ему доверяют 0,7% респондентов.