Трамп обсудил с Эрдоганом убийство Хашукджи

Вашингтон, 22 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, главы США и Турции обсудили ситуацию вокруг пастора Эндрю Брансона, освобожденного Анкарой 12 октября.

Предметом беседы Трампа и Эрдогана послужили также проблемы борьбы с международным терроризмом, урегулирование конфликта в Сирии и другие актуальные вопросы международной повестки.

Подробности диалога двух лидеров пока не разглашаются.

Накануне стало известно об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции. В Эр-Рияде сначала отрицали полностью свою вину, однако затем были вынуждены признать факт убийства журналиста в консульском учреждении.