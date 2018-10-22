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Политика

Трамп обсудил с Эрдоганом убийство Хашукджи

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Трамп обсудил с Эрдоганом убийство Хашукджи

Вашингтон, 22 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, главы США и Турции обсудили ситуацию вокруг пастора Эндрю Брансона, освобожденного Анкарой 12 октября.

Предметом беседы Трампа и Эрдогана послужили также проблемы борьбы с международным терроризмом, урегулирование конфликта в Сирии и другие актуальные вопросы международной повестки.

Подробности диалога двух лидеров пока не разглашаются.

Накануне стало известно об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции. В Эр-Рияде сначала отрицали полностью свою вину, однако затем были вынуждены признать факт убийства журналиста в консульском учреждении.

Автор: Сергей Свазовский
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