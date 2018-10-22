Москва, 22 октября. Члены комиссии «Роскосмоса», исследующие аварию ракеты «Союз-ФГ», установили причину инцидента.

По имеющимся данным, авария стала следствием непреднамеренного повреждения шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Комиссия пришла к заключению, что именно эта неисправность привела к чрезвычайному происшествию при взлете.

Итоговый отчет будет представлен 30 октября. Ожидается, что после этого запуски ракет типа «Союз» возобновятся, — пишет РБК.

Накануне в «Роскосмосе» рассказали о ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». RT передает, что инцидент произошел из-за касания первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» о вторую. Специалисты отметили, что схожий случай имел место 35 лет назад.Следующий пилотируемый пуск запланирован на декабрь текущего года.