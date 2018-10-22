Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Комиссия «Роскосмоса» установила причину аварии на «Союзе»  — СМИ

54
0 Оставить комментарий

Комиссия «Роскосмоса» установила причину аварии на «Союзе»  — СМИ

Москва, 22 октября. Члены комиссии «Роскосмоса», исследующие аварию ракеты «Союз-ФГ», установили причину инцидента.

По имеющимся данным, авария стала следствием непреднамеренного повреждения шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Комиссия пришла к заключению, что именно эта неисправность привела к чрезвычайному происшествию при взлете.

Итоговый отчет будет представлен 30 октября. Ожидается, что после этого запуски ракет типа «Союз» возобновятся,  — пишет РБК.

Накануне в «Роскосмосе» рассказали о ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». RT передает, что инцидент произошел из-за касания первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» о вторую. Специалисты отметили, что схожий случай имел место 35 лет назад.Следующий пилотируемый пуск запланирован на декабрь текущего года.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое