Эйфелева башня в стиле Дали восхитила эстетов

Париж, 22 октября. Выполненная туристом из канадского Квебека фотография Эйфелевой башни восхитила пользователей Интернета. Снимок опубликован в Instagram.

Следует отметить, что в социальных сетях кадр не вызвал особого ажиотажа. Однако на портале Reddit фотографию оценили по достоинству. Дискуссия о достоинствах снимка охватила тысячи пользователей. Знатоки даже нашли сходство с работами знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Танцующая башня!?.. — Елена Петрова (@elenka_1958) October 21, 2018

«Один пользователь даже сказал, что это похоже на работу Сальвадора Дали. Комментарий заставил меня улыбнуться, потому что я восхищаюсь этим художником», — поделился радостью канадец, явно смущенный успехом своего творчества.

Ранее в Испании провели эксгумацию Сальвадора Дали. Гроб одного из самых ярких творцов ХХ века был вскрыт в присутствии более 300 человек. Об этом сообщала RT.