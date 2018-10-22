Масштабное ДТП произошло на Гольяновском тракте в Удмуртии

Ижевск, 22 октября. Масштабное ДТП произошло при повороте на дорогу к аэропорту на Гольяновском тракте в Удмуртии. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По имеющимся данным, в результате инцидента повреждения получили семь человек. Но лишь одному из них понадобилась госпитализация. Остальным участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее стало известно о масштабом ДТП в Дмитровском районе Московской области, где маршрутка столкнулась с автобусом.

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе девушка и трое мужчин. Очевидцы рассказали, что автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. От удара транспортное средство завалилось набок, пишет RT. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия задействованы силы МЧС.