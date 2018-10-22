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Ученые рассказали про ключ к долголетию

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Ученые рассказали про ключ к долголетию

Вашингтон, 22 октября. Ученые Кливлендской клиники Соединенных Штатов выяснили, как добиться существенного снижения риска смертности. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Медики настоятельно рекомендуют поддерживать надлежащий уровень физической формы. В исследовании утверждается, что «упражнений не может быть слишком много».

«Каждого необходимо поощрять к достижению и поддержанию высокого уровня физподготовки»,  — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что занятия аэробикой полезны в любом возрасте. Физические упражнения существенно снижают риск смертности у пожилых людей,  — убеждены специалисты Кливлендской клиники США.

Ранее ученые рассказали о вербальном признаке счастливых отношений. По мнению экспертов, хорошим знаком является использование партнерами слова «мы». Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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