Косачев объяснил, почему США хотят выйти из договора о РСМД

Москва, 21 октября. Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев объяснил, почему Соединенные Штаты хотят выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

По его словам, Вашингтон хочет приблизить вооружения к территориям потенциальных или реальных противников. Косачев полагает, что речь в первую очередь идет о России, а во вторую очередь — о Китае. Сенатор подчеркнул необходимость открытого диалога между Москвой, Вашингтоном и Пекином.

«России нужно реагировать не столько на факт выхода из договора, сколько на практические действия США, когда они уже будут свободны в своих действиях», — также отметил Косачев.

Ранее Михаил Бабич заявил, что Москва будет расценивать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Российскую Федерацию. Об этом писала RT.