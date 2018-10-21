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Нападение на Белоруссию будет расценено как нападение на Россию — Бабич

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Нападение на Белоруссию будет расценено как нападение на Россию — Бабич

Минск, 21 октября. Нападение на Белоруссию будет расценено Москвой как нападение на Россию. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич, выступая на телеканале «Беларусь 1».

Дипломат назвал «тревожным сигналом» планы Соединенных Штатов Америки разместить военную базу у границ Союзного государства. Он подчеркнул, что Минск может рассчитывать на всестороннюю защиту и поддержку. 

«Нападение на Беларуссию, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями»,  — сказал Бабич.

Посол добавил, что Российская Федерация реагирует на ситуацию пропорционально развивающейся обстановке. 

RT напоминает, что Польша и Соединенные Штаты Америки в сентябре обсуждали планы по размещению совместной военной базы у границ с Белоруссией.

Автор: Сергей Свазовский
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