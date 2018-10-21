Минск, 21 октября. Нападение на Белоруссию будет расценено Москвой как нападение на Россию. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич, выступая на телеканале «Беларусь 1».

Дипломат назвал «тревожным сигналом» планы Соединенных Штатов Америки разместить военную базу у границ Союзного государства. Он подчеркнул, что Минск может рассчитывать на всестороннюю защиту и поддержку.

«Нападение на Беларуссию, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказал Бабич.

Посол добавил, что Российская Федерация реагирует на ситуацию пропорционально развивающейся обстановке.

RT напоминает, что Польша и Соединенные Штаты Америки в сентябре обсуждали планы по размещению совместной военной базы у границ с Белоруссией.