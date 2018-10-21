Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП в Московской области

Москва, 21 октября. В результате столкновения автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Московской области погибли девушка и трое мужчин. Очевидцы ДТП поделились подробностями инцидента.

Одна из свидетельниц происшествия рассказала, что помогла пострадавшей женщине доехать до больницы. По ее словам, рядом находилась еще одна девушка. На вид ей было примерно 15–17 лет.

«Ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была», — рассказала женщина.

ДТП при участии автобуса и маршрутки произошло на трассе А-108 Дмитровского района Московской области. По предварительным данным, к трагедии привел выезд автобуса на встречную полосу. Погибли четыре человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

В столичном МЧС РФ сообщили, что к ликвидации последствий аварии привлечены девять единиц техники.