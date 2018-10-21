Меркель заявила о невозможности поставок оружия в Саудовскую Аравию

Берлин, 21 октября. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель заявила о невозможности поставок оружия Саудовской Аравии в сложившейся ситуации.

Канцлер Германии решительно осудила убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. Меркель подчеркнула необходимость тщательного расследования преступления. По ее словам, виновные до сих пор не понесли ответственности за совершенное злодеяние.

«Что касается экспорта вооружений, который уже и так ограничен, он не может осуществляться при текущих обстоятельствах», — добавила немецкий лидер.

Она отметила также необходимость дальнейшего обсуждения убийства Джамаля Хашукджи на международном уровне.

Ранее Газета.ru сообщала о задержании 18 человек по подозрению в убийстве Джамаля Хашукджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.