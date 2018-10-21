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Открыт доступ для предзаказа смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3

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Открыт доступ для предзаказа смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3

Пекин, 21 октября. Доступ для предварительного заказа смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3 открыт на онлайн-представительстве Китая JD.com.

На данный момент стоимость гаджета составляет 1443 долларов США, или 94 500 рублей. В Xiaomi анонсировали старт продаж на 25 октября 2018 года. Однако пользователям JD.com предоставлена возможность оформить заказ до официального анонса. С учетом данной опции стоимость смартфона составляет почти полторы тысячи американских долларов. Специалисты ожидают существенное снижение цены после официального начала продаж.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала Google за предустановку нескольких популярных приложений. Об этом писала Газета.ru. Издание отмечает, что производителям смартфонов придется внести плату за лицензию на пользование Play Store, Google Maps, а также браузером Chrome.

Автор: Сергей Свазовский
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