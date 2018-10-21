Стало известно о сейфе, который прятал на пустыре керченский стрелок

Керчь, 21 октября. Владислав Росляков, устроивший массовую стрельбу в Керченском политехническом колледже, отнес на пустырь подозрительный сейф. Передвижения будущего убийцы зафиксированы на видео.

По имеющимся данным, Росляков использовал пустырь в качестве полигона. Здесь были обнаружены библия, нож, а также личные вещи злоумышленника. По информации некоторых СМИ, сейф он мог закопать.

17 октября Владислав Росляков открыл огонь по ученикам и педагогам Керченского политехнического колледжа. В результате погиб 21 человек, среди которых 15 учеников, пять педагогов и сам Росляков, покончивший жизнь самоубийством в библиотеке. Еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести.

Газета.ru сообщала, что родители Рослякова не обращались за его телом. Место и время похорон убийцы неизвестны.