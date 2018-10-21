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Хашукджи «случайно задушили» в консульстве Саудовской Аравии — Reuters

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Хашукджи «случайно задушили» в консульстве Саудовской Аравии — Reuters

Эр-Рияд, 21 октября. Колумнист Washington Post Джамаль Хашукджи был «случайно задушен» в ходе собеседования в консульстве Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, для беседы с Хашукджи в дипломатическое учреждение прибыли 15 человек. Им была поставлена задача мирными средствами уговорить его покинуть страну. Мужчины угрожали журналисты и сообщили, что планируют его похитить, предварительно накачав наркотиками.

Хашукджи начал кричать и звать на помощь, что вызвало панику среди силовиков. Они пытались зажать своей жертве рот, но не рассчитали силы. Хашукджи был задушен. Один из участников надел одежду и аксессуары журналиста, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Тело погибшего вывезли за 90 километров от Стамбула, — передает версию Эр-Рияда Reuters.

Ранее Газета.ru сообщала о задержании 18 подозреваемых по делу об убийстве Джамаля Хашукджи.

Автор: Сергей Свазовский
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