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Шесть человек ранены в результате стрельбы в штате Флорида

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Шесть человек ранены в результате стрельбы в штате Флорида

Таллахасси, 21 октября. Шесть человек ранены в результате стрельбы в центральной части города Джексонвилл штата Флорида Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в управлении шерифа в социальной сети Twitter.

Правоохранители уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. К настоящему моменту полиции не удалось задержать подозреваемых. По информации некоторых СМИ, злоумышленники открыли огонь, находясь в автомобиле.

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Форт-Уэрт штата Техас. В результате ранения получили четыре человека, среди которых два ребенка трех лет. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу с ранениями различной степени тяжести.

Газета.ru сообщает, что их жизням ничего не угрожает. Подозреваемый успел скрыться с места происшествия на автомобиле. По словам очевидцев, стрелял темнокожий мужчина.

Автор: Сергей Свазовский
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