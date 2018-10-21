Омский бард обвинил Газманова в плагиате

Москва, 21 октября. Российского эстрадного певца, композитора, заслуженного артиста России Олега Газманова обвинили в плагиате. Бард и предприниматель из Омска Александр Шаханин уверен в том, что народный артист России украл у него идею песни при создании своего произведения «Бессмертный полк».

По словам Шаханина, он написал композицию на стихи своего отца. Она была записана в студии и получила название «Бессмертный полк». На нее также был снят клип.

В мае омский музыкант побывал на концерте в Кремле, где и услышал одноименную композицию в исполнении Газманова. Шаханина смутило то, что песня Газманова содержит заимствования и является производной от песни «Бессмертный полк». Сейчас Шаханин собирается подавать иск в суд.

Сам автор хитов «Есаул», «Офицеры» и «Морячка» все обвинения категорически отвергает. Газманов подчеркнул, что тест песни он написал сам, впечатлившись «могучим народным движением».

Ранее экс-участник КВН, звезда Comedy Club Александр Ревва оказался в центре судебного разбирательства из-за обвинений в плагиате.