Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Омский бард обвинил Газманова в плагиате

55
0 Оставить комментарий

Омский бард обвинил Газманова в плагиате

Москва, 21 октября. Российского эстрадного певца, композитора, заслуженного артиста России Олега Газманова обвинили в плагиате. Бард и предприниматель из Омска Александр Шаханин уверен в том, что народный артист России украл у него идею песни при создании своего произведения «Бессмертный полк».

По словам Шаханина, он написал композицию на стихи своего отца. Она была записана в студии и получила название «Бессмертный полк». На нее также был снят клип. 

В мае омский музыкант побывал на концерте в Кремле, где и услышал одноименную композицию в исполнении Газманова. Шаханина смутило то, что песня Газманова содержит заимствования и является производной от песни «Бессмертный полк». Сейчас Шаханин собирается подавать иск в суд.

Сам автор хитов «Есаул», «Офицеры» и «Морячка» все обвинения категорически отвергает. Газманов подчеркнул, что тест песни он написал сам, впечатлившись «могучим народным движением».

Ранее экс-участник КВН, звезда Comedy Club Александр Ревва оказался в центре судебного разбирательства из-за обвинений в плагиате.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое