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Тренера «Спартака» Карреру отправят в отставку — СМИ

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Тренера «Спартака» Карреру отправят в отставку — СМИ

Москва, 21 октября. В СМИ появилась информация о том, что, вероятно, главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вскоре уйдет в отставку. Не исключено, что это может быть связано с сегодняшним поражением в матче с тульским «Арсеналом».

Как информирует издание «Спорт-Экспресс», руководство столичного футбольного клуба уже приняло решение об увольнении Карреры. Утверждается, что осталось лишь обсудить кое-какие детали.

Предположительно, Рауль Рианчо будет назначен исполняющим обязанности главного тренера. Экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима сейчас называют среди кандидатов на пост наставника красно-белых.

Напомним, в воскресенье московский «Спартак» на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Автор: Тимур Румянцев
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