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ФАН публикует новое видео с места смертельной аварии в Подмосковье

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ФАН публикует новое видео с места смертельной аварии в Подмосковье

Москва, 21 октября. Федеральное агентство новостей публикует видео с места дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и маршрутки на трассе в Подмосковье, в результате которой погибли четыре человека, еще десять пострадали.

На кадрах можно увидеть, что маршрутное такси Iveco лежит на земле на правом боку. Левый бок транспортного средства сильно деформирован от сильного удара с автобусом ПАЗ. Движение на месте аварии до сих пор затруднено.

Страшное ДТП произошло в районе поселка Новосиньково Дмитровского района Московской области. Виновником случившегося стал водитель ПАЗа, который при обгоне выехал на встречную полосу, после чего протаранил маршрутку.

ФАН публикует новое видео с места смертельной аварии в Подмосковье

Автор: Тимур Румянцев
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