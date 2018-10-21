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Два села в ДНР попали под минометный огонь ВСУ

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Два села в ДНР попали под минометный огонь ВСУ

Донецк, 21 октября. Два населенных пункта в Донецкой народной республике попали под минометный огонь со стороны украинской армии, о чем сообщает Донецкое агентство новостей.

«С 17.25 до 18.35 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Водяное – Ленинское и Лебединское – Саханка», — рассказал  руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он добавил, что украинские военные выпустили 23 мины калибром 120 и 82 мм. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Напомним, ранее в Луганской народной республике сообщили, что украинские военные стягивают танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское. 

Автор: Тимур Румянцев
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