Два села в ДНР попали под минометный огонь ВСУ

Донецк, 21 октября. Два населенных пункта в Донецкой народной республике попали под минометный огонь со стороны украинской армии, о чем сообщает Донецкое агентство новостей.

«С 17.25 до 18.35 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Водяное – Ленинское и Лебединское – Саханка», — рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он добавил, что украинские военные выпустили 23 мины калибром 120 и 82 мм. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Напомним, ранее в Луганской народной республике сообщили, что украинские военные стягивают танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское.