Сирия итоги за сутки на 22 октября 06.00: жертвы взрыва автомобиля в Идлибе, боевики готовят провокацию с химоружием

Сирия, 22 октября. Боевики «Ан-Нусры»*** готовят провокацию с химоружием в городе Хан-Шейхун в Идлибе. В районе Голанских высот прошли митинги против оккупации Израиля. При взрыве в городе Идлиб погибли шесть мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам исламистов в Алеппо; направили подкрепление на запад провинции Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в ходе столкновений с курдами у Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: перевезла емкости с хлором в город Джиср Аш-Шугур на юге Идлиба; отбила у ССА деревню Батбо в западной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нескольких терактов в провинции Идлиб; отпустило шесть заложников в обмен на освобождение 10 жен террористов в Эс-Сувейде; обвинялось в убийстве лидера группировки «Джейш Ан-Нухба» (запрещена в РФ) на западе Идлиба; установило СВУ в провинции Киркук в Ираке.

Курды: заявили об убийстве высокопоставленного главаря ИГ1 вблизи Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора; столкнулись с протестами беженцев в лагере в Хасаке.

ВС Ирака: ликвидировали четырех боевиков ИГ в провинции Аль-Анбар на юго-западе Ирака.

Провинция Алеппо

На севере-востоке региона в первой половине дня возобновились столкновения между отрядами вооруженной оппозиции и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По информации военного источника в сети Facebook (dimashq.now), как минимум два исламиста протурецкой «Сирийской свободной армии» были убиты недалеко от Манбиджа. Напомним, данные территории обязались патрулировать объединенные силы США и Турции, однако никакого внешнего вмешательства для предотвращения стычек не произошло, что говорит о неэффективности Манбиджского соглашения, которое было достигнуто после встречи главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу с бывшим госсекретарем США Майком Помпео.

Радикалы незаконных вооруженных формирований продолжили провоцировать боестолкновения с Сирийской арабской армией (САА) на окраинах Алеппо, несмотря на действие режима тишины. Под огнем джихадистов оказались мирные кварталы административного центра региона. Это побудило ЦПВС организовать доставку гуманитарной помощи в район Шейх Саид, пострадавший от ударов джихадистов. Интернет-портал Real News Aleppo передавал, что жители были обеспечены необходимым продовольствием. Кроме того, в регион были передислоцированы подкрепления с юга страны.

Во второй половине дня на западе региона отмечались междоусобные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. Twitter-канал (sayed_ridha) передавал, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1 штурмовали населенный пункт Батбо, занимаемый «свободной армией». В ходе противостояния радикалы ССА были вынуждены отступить.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-восток региона прибыли дополнительные подразделения курдских сил, передислоцированные из провинции Хасака. Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) заявлял о продолжающихся боестолкновениях с джихадистами террористической группировки. Тем временем проамериканские новостные порталы продолжили публиковать данные о потерях со стороны террористов. Как передавало агентство новостей Step News Agency, в районе города Хаджин был убит один из высокопоставленных лидеров «Исламского государства». Тем не менее местные активисты все еще не подтвердили данную информацию. Военные эксперты полагают, что подобные сведения призваны оправдать убийство силами коалиции США 65 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжилась подпольная деятельность террористов «Исламского государства». Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), при взрыве бомбы, заложенной на магистрали к западу от административного центра региона, погиб ребенок. Кроме того, боевики террористической группировки подозреваются в убийстве одного из высокопоставленных главарей формирования «Джейш Ан-Нухба», запрещенного в РФ.

Во второй половине дня было активировано СВУ, заложенное в автомобиле в административном центре региона. Telegram-канал (C_Military1) сообщал, что в результате детонации взрывного устройства погибли шесть гражданских лиц. В то же время силам гражданской обороны удалось предотвратить взрыв в городе Джиср Аш-Шугур. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (syrianpc), аварийно-спасательные службы обезвредили бомбу, обнаруженную вблизи здания школы.

Поступила новая информация о готовящейся провокации боевиков «Джебхат Ан-Нусры» с использованием химического оружия. Согласно информации Telegram-канала (C_Military1), емкости с ядовитым хлором были перевезены из населенного пункта Маарет Мисрин в Джиср Аш-Шугур при посредничестве членов псевдогуманитарного движения «Белые каски».

Провинция Эс-Сувейда

В первой половине дня стало известно о результатах переговоров, проведенных между боевиками «Исламского государства» и представителями сирийского правительства в провинции Эс-Сувейда. По данным агентства новостей Al Masdar News, джихадисты согласились отпустить шесть мирных жителей, похищенных во время теракта 25 июля. Со своей стороны Сирийская арабская армия (САА) обязалась обеспечить освобождение десяти жен террористов, арестованных правительственными войсками. Находившиеся в заложниках две женщины и четверо детей уже прибыли на территории, подконтрольные силам САР. Ожидается, что в ближайшее время удастся вызволить оставшихся 16 человек.

Провинция Хасака

Продолжили расти протестные настроения населения на территориях, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF). Как передавал в сети Telegram военный источник (NRVR11), беженцы из лагеря на окраине населенного пункта Рас Аль-Эйн организовали демонстрацию, потребовав улучшения условий проживания. Напомним, перемещенные лица, вынужденные пребывать в курдских лагерях, и ранее устраивали митинги, заявляя о нехватке пропитания и теплых вещей, тем не менее эти недостатки так и не были устранены. Отмечалось, что многие из протестующих родом из административного центра соседней провинции Ракка, который серьезно пострадал в результате авианалетов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне также прошли демонстрации мирного населения, проживающего в районе Голанских высот. Новостное агентство SANA News передавало, что митингующие бойкотировали выборы в израильский парламент, сжигая бюллетени и неся в руках флаги Сирийской Арабской Республики (САР). Таким образом, жители в очередной раз выступили против оккупации данных территорий Израилем, заявив о том, что провозглашение Тель-Авивом суверенитета над Голанами в 1981 году противоречит нормам международного права. Напомним, Совбез ООН ранее также осудил действия Израиля.

Ирак

В минувшие сутки новая вылазка террористов «Исламского государства» произошла в провинции Киркук. По данным новостного портала Iraqi News, террористы организовали взрыв вблизи населенного пункта Ар-Рашад, в результате чего погибли два мирных жителя.

Между тем недалеко от сирийско-турецкой границы продолжилась спецоперация правительственных подразделений, проводимая с целью выявления и ликвидации подпольных ячеек террористической группировки. Как передавал тот же интернет-портал, удалось уничтожить четырех боевиков ИГ, скрывавшихся в пещере в районе города Хит.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)