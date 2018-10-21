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Сирия новости 21 октября 22.30: Дамаск назвал действия коалиции США в Ракке геноцидом, обстрел «Нусры» в Хаме

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Боевики

Сирия, 21 октября. Представитель МИД Сирии назвал действия коалиции по «освобождению» Ракки геноцидом. 175 бывших радикалов урегулировали свой правовой статус с властями САР в Хомсе. В Хаме и Алеппо отмечаются перестрелки между САА и «Ан-Нусрой»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков на границах «Большого Идлиба»; урегулировали правовой статус 175 бывших радикалов в Хомсе.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на западе Алеппо и на севере Хамы.

Курды: приняли делегацию международной коалиции в Манбидже на северо-востоке Алеппо.

ВС Ливана: задержали пять человек без паспортов на сирийско-ливанской границе.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

По данным военного источника в социальной сети Telegram (NRVR11), в Дамаске прорвало плотину в городе Думейр, расположенном северо-восточнее столицы, что, в свою очередь, повлекло за собой полное затопление промышленного населенного пункта Адра. Предполагается, что причиной этого стали ливневые дожди, вследствие которых ранее также начались неполадки с электроснабжением в столице.

Между тем ливанские пограничники арестовали пятерых человек, попытавшихся перебраться на территорию Ливана из Сирии. Отмечается, что задержанные не имели при себе паспортов. Более подробная информация пока выясняется.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

К юго-западу от административного центра региона вновь разворачиваются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных группировок. Как передает Twitter-канал (syrianpc), были слышны о взрывы на позициях сил САР в районе города Хан Туман. Это свидетельствует о том, что боевики в очередной раз инициировали стычки на линии разграничения сил сторон. В свою очередь правительственные силы обстреляли военные объекты радикалов в окрестностях населенного пункта Зимар, сообщает на своей странице в Twitter военный источник (nors2017).

Тем временем поступила информация о том, что делегация международной коалиции США посетила Манбидж, дабы провести переговоры с лидерами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Что стало предметом обсуждения, неизвестно. Напомним, Вашингтон продолжает поддерживать курдских радикалов, несмотря на то, что ранее совместно с Анкарой одобрил «дорожную карту» по стабилизации обстановки в Манбидже, в рамках которой все вооруженные формирования курдов должны быть депортированы за Евфрат.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что сирийское правительство урегулировало правовой статус 175 бывших радикалов, действовавших на севере Хомса. Боевики, пожелавшие примириться с властями, сдали свое оружие и обязались не предпринимать никаких действий, которые бы угрожали безопасности родины или сирийских граждан. Данную информацию подтвердил новостной портал SANA News. Напомним, территории Растанского котла в северной части провинции перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в мае, тем не менее правительственные структуры все еще работают над проверкой причастности к военным преступлениям тысяч исламистов, намеревающихся вернуться к мирной жизни.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Сирийское министерство иностранных дел осудило недавнее заявление Франции, в котором захват города Ракка «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживающими их Соединенными Штатами определялся как «освобождение». По данным новостного агентства SANA News, ссылающегося на официального представителя МИД САР, Ракка и ее жители стали жертвами геноцида возглавляемой США международной коалиции, тогда как для эвакуации террористов «Исламского государства»1 были открыты безопасные коридоры. Напомним, о вывозе боевиков в районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) позднее заявляли сами курды. Военные эксперты отмечали, что Вашингтон намеренно пытается затянуть сирийский кризис для осуществления своих амбиций, в том числе для сохранения контроля над богатыми природными ресурсами районами страны. Более того, США и сейчас продолжают оказывать поддержку джихадистам ИГ1, о чем свидетельствуют показания одного из задержанных террористов в Эс-Сувейде.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Интернет-портал Halab Today TV заявляет о новых стычках между правительственными подразделениями и силами незаконных вооруженных формирований. По данным источника, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по фортификационным сооружениям боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенного пункта Злин. При этом отмечается, что ударам со стороны сил САР предшествовали провокационные обстрелы джихадистов «Ан-Нусры». Напомним, несмотря на то, что данном районе после переговоров между представителями Турции и РФ была сформирована демилитаризованная зона, исламисты радикальных вооруженных формирований не прекращают провоцировать САА на ответные боевые действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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