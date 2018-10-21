Сирия, 21 октября. Представитель МИД Сирии назвал действия коалиции по «освобождению» Ракки геноцидом. 175 бывших радикалов урегулировали свой правовой статус с властями САР в Хомсе. В Хаме и Алеппо отмечаются перестрелки между САА и «Ан-Нусрой»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков на границах «Большого Идлиба»; урегулировали правовой статус 175 бывших радикалов в Хомсе.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на западе Алеппо и на севере Хамы.

Курды: приняли делегацию международной коалиции в Манбидже на северо-востоке Алеппо.

ВС Ливана: задержали пять человек без паспортов на сирийско-ливанской границе.

Провинция Дамаск

По данным военного источника в социальной сети Telegram (NRVR11), в Дамаске прорвало плотину в городе Думейр, расположенном северо-восточнее столицы, что, в свою очередь, повлекло за собой полное затопление промышленного населенного пункта Адра. Предполагается, что причиной этого стали ливневые дожди, вследствие которых ранее также начались неполадки с электроснабжением в столице.

Между тем ливанские пограничники арестовали пятерых человек, попытавшихся перебраться на территорию Ливана из Сирии. Отмечается, что задержанные не имели при себе паспортов. Более подробная информация пока выясняется.

Провинция Алеппо

К юго-западу от административного центра региона вновь разворачиваются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных группировок. Как передает Twitter-канал (syrianpc), были слышны о взрывы на позициях сил САР в районе города Хан Туман. Это свидетельствует о том, что боевики в очередной раз инициировали стычки на линии разграничения сил сторон. В свою очередь правительственные силы обстреляли военные объекты радикалов в окрестностях населенного пункта Зимар, сообщает на своей странице в Twitter военный источник (nors2017).

Тем временем поступила информация о том, что делегация международной коалиции США посетила Манбидж, дабы провести переговоры с лидерами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Что стало предметом обсуждения, неизвестно. Напомним, Вашингтон продолжает поддерживать курдских радикалов, несмотря на то, что ранее совместно с Анкарой одобрил «дорожную карту» по стабилизации обстановки в Манбидже, в рамках которой все вооруженные формирования курдов должны быть депортированы за Евфрат.

Провинция Хомс

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что сирийское правительство урегулировало правовой статус 175 бывших радикалов, действовавших на севере Хомса. Боевики, пожелавшие примириться с властями, сдали свое оружие и обязались не предпринимать никаких действий, которые бы угрожали безопасности родины или сирийских граждан. Данную информацию подтвердил новостной портал SANA News. Напомним, территории Растанского котла в северной части провинции перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в мае, тем не менее правительственные структуры все еще работают над проверкой причастности к военным преступлениям тысяч исламистов, намеревающихся вернуться к мирной жизни.

Провинция Ракка

Сирийское министерство иностранных дел осудило недавнее заявление Франции, в котором захват города Ракка «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживающими их Соединенными Штатами определялся как «освобождение». По данным новостного агентства SANA News, ссылающегося на официального представителя МИД САР, Ракка и ее жители стали жертвами геноцида возглавляемой США международной коалиции, тогда как для эвакуации террористов «Исламского государства»1 были открыты безопасные коридоры. Напомним, о вывозе боевиков в районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) позднее заявляли сами курды. Военные эксперты отмечали, что Вашингтон намеренно пытается затянуть сирийский кризис для осуществления своих амбиций, в том числе для сохранения контроля над богатыми природными ресурсами районами страны. Более того, США и сейчас продолжают оказывать поддержку джихадистам ИГ1, о чем свидетельствуют показания одного из задержанных террористов в Эс-Сувейде.

Провинция Хама

Интернет-портал Halab Today TV заявляет о новых стычках между правительственными подразделениями и силами незаконных вооруженных формирований. По данным источника, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по фортификационным сооружениям боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенного пункта Злин. При этом отмечается, что ударам со стороны сил САР предшествовали провокационные обстрелы джихадистов «Ан-Нусры». Напомним, несмотря на то, что данном районе после переговоров между представителями Турции и РФ была сформирована демилитаризованная зона, исламисты радикальных вооруженных формирований не прекращают провоцировать САА на ответные боевые действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)