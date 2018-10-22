Хармс, Ростан и Плевако умерли: рецензия Романа Носикова на защитную речь главы «Новой газеты»

Адвокатская речь, да и вообще защитная речь — это особый жанр, предъявляющий к оратору специфический набор требований. В нем недостаточно обычного красноречия: его одного будет трагически мало. Необходимо еще и знание законов логики, равно как и законов страны, которая является местом действия.

Поэтому произнесенная защитительная речь иногда дает такие интересные сведения об обвиняемом и его адвокате, какие и под пыткой-то не вырвать.

Что-то подобное — в силу уникального сочетания интеллектуальной мощи с компетентностью — и произошло с председателем редакционного совета «Новой газеты» Дмитрием Муратовым в эфире «Эха Москвы». Пытаясь оправдать своего подчиненного Дениса Короткова, Дмитрий Андреевич начал с обвинений и попыток переложить вину с больной головы на здоровую.

В принципе, я его за это не виню: если уж начал заниматься адвокатской работой вместо журналистики, то надо соответствовать и делать все для блага подзащитного — в том числе перекладывать вину, апеллировать к обстоятельствам, а также рисовать атмосферу травли и преследований. Но делать это все же надо бы с соблюдением законов логики — а если не получается, то хотя бы слегка остроумно.

Взять к примеру пассаж «раз подкинули под дверь баранью голову, то подкидывал повар» (в оригинале было растянуто и уныло, но смысл тот же). Господин Муратов, этот трюизм ни в Красной Армии послужить не в состоянии, ни в гинекологии пригодиться.

Где ваше чувство юмора, Дмитрий? Мне вас всему учить, что ли? Как там было у Ростана?

«Я откровенно вам скажу:

Вы не были красноречивы.

Нет, не шутя я нахожу,

Что лучше пошутить могли вы».

Если бы мне под дверь подкинули сначала венок, а потом баранью голову, я пошутил бы намного лучше вашего. Вот, к примеру, тон романтический: «Ходил кто-то, цветы носил, а потом совсем голову потерял!»

А вот намек на религиозные обстоятельства: «А свинью-то подложить религия не позволяет?»

Тон печальный: «Вы перепутали! Сначала кладут тело и только потом цветы, а не наоборот!»

Или, если уж вы не в силах обойтись без намеков на повара: «Травы есть, баранья голова есть — несите уже кастрюлю!»

❗️К зданию «Новой газеты» принесли похоронный венок за слив персональных данных российских военных. Слил данные журналюх Коротков. pic.twitter.com/Xji6lKAZFq — Лара Мюрат (@LaraMurat_v22) October 18, 2018

Вот сколько удачных шуток можно было бы выдать, воспользовавшись чужими цветами и бараньей головой. Если своя есть.

Но это даже не полбеды, а так — первая осьмушка. Потому что дальше Дмитрий Андреич из области юмора попытался перебраться в область умозаключений, логики и причинно-следственных связей. И, как это обычно бывает у людей, которым рукопожатность, светлое лицо и доброкачественные гены заменяют совесть, знания и остроумие, случилась промашка.

…Вообще говоря, у светлого лица достоинства лежат там же, где и недостатки. С одной стороны, они могут заменить собою почти все добродетели. Но если уж заменить не получается, то к седым волосам некоторые качества личности могут и вовсе атрофироваться.

В своей защитной речи Дмитрий Андреич попытался доказать следующее. Дескать, претензии Федерального агентства новостей по поводу того, что его подчиненный Денис Коротков — негодяй и сволочь, который наводит убийц на женщин и детей, беспочвенны по той причине, что он опубликовал личные данные российских летчиков уже после того, как охотившаяся за семьями летчиков уфимская ячейка «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная, господин Муратов, в России) была вскрыта.

Дмитрий Андреич — человек большого оптимизма. Ему все кажется, что вокруг него одни идиоты, которые ни черта не помнят. Не помнят, что мерзавец Коротков охотился за личными данными граждан России, воюющих на стороне законной власти в Сирии, аж с 2013 года. Что контакты Короткова были найдены в штабе ИГ1 в Дейр эз-Зоре. Что выложенные Коротковым личные данные российских летчиков и их семей вывешены теперь на сайте «Миротворец», курируемом МВД Украины — на том самом сайте, по наводке с которого убили писателя Олеся Бузину и депутата Олега Калашникова.

Вы, Дмитрий Андреич, имели один лишь шанс отмазать вашего негодяя. Для этого вам следовало заявить, что тот действовал по неведению, не нарочно — по глупости.

Вы могли воспользоваться старинной русской традицией не судить дураков. Потому что не понимать, чем обернется публикация личных данных российских военных в Сирии, мог только дегенерат.

Но вместо этого вы подтвердили: Коротков вел свою деятельность уже тогда, когда было доподлинно известно, что ИГ охотится за семьями российских военнослужащих в Сирии.

То есть моральный урод Коротков сообщал фамилии, имена, адреса сограждан, прекрасно понимая, кому и зачем они нужны. Говоря языком юридическим, Коротков осознавал возможные противоправные последствия, допускал и желал их наступления. Иными словами, он действовал умышленно в интересах террористов, желая подвергнуть опасности жизнь и здоровье граждан России. В том числе женщин и детей.

А это уже не Ростан.

Впрочем, вы и тут не на высоте стиля. Поучитесь у Хармса.

«Это не доказательство, что ногу я оторвал ему еще днем. Тогда он был еще жив. А Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне под руку? Им было ни к чему выскакивать из-за двери. Меня обвиняют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это неверно: я подлизывал кровяные лужи и пятна — это естественная потребность человека уничтожить следы своего, хотя бы и пустяшного, преступления».

Глядя на ваши попытки шутить и адвокатствовать, Дмитрий Андреич, как-то особенно остро ощущаешь, что Ростан, Хармс и Плевако — умерли.

1 Организация запрещена на территории РФ.