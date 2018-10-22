Сирия, 22 октября. Террористы ИГ1 провели публичную казнь мирных жителей к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Протурецкие боевики атаковали союзников «Джебхат ан-Нусры»1*** на севере Хамы. Курды понесли потери убитыми в результате очередного взрыва в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: подорвали заминированный автомобиль вблизи позиций «Нур ад-Дин аз-Зенки» в предместьях Африна; потеряли высокопоставленного полевого командира SDF**** при взрыве СВУ на севере Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): провело публичную казнь мирных жителей, подозреваемых в работе на курдов, к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла новую серию авиаударов по населенным пунктам Аш-Шаафа и Хаджин.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): уничтожила высокопоставленного члена союзной группировки, выступавшего за вывод сил из буферной зоны Идлиба.

«Ахрар аш-Шам»: провела массированную атаку опорных пунктов сторонников «Тахрир аш-Шам» к северу от Хамы.

Провинция Алеппо

Протурецкие исламистские силы вновь несут потери на северо-западе провинции Алеппо из-за активизации диверсионной деятельности курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG). Так, по информации источника в соцсети Twitter (@AzadiRojava), вблизи опорного пункта «Нур ад-Дин аз-Зенки» на окраине поселка Мески, расположенного к юго-западу от Африна, произошла детонация заранее припаркованного курдами автомобиля, начиненного взрывчаткой. Сообщается о раненых и убитых боевиках союзного Турции бандформирования. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения региона уточняются. Напомним, данный кантон был отбит Анкарой у YPG при помощи местных группировок так называемой вооруженной оппозиции в марте этого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» провели показательную казнь нескольких мирных граждан, обвиненных в сотрудничестве с курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF), в Аш-Шаафа. По данным местного медиа-центра DeirEzzor24, джихадисты осуществили это с целью устрашения населения во избежание повторения утечек информации. Данный город, расположенный на юго-востоке от Дейр-эз-Зора у иракской границы, до сих пор целиком контролируется силами ИГ, несмотря на отчаянные попытки курдов и США захватить эти территории.

ВВС коалиции во главе с США между тем нанесли новую серию ударов по восточному берегу Евфрата, сообщает информационный Twitter-ресурс (@Syria_Hezb_Iran). Бомбардировки велись преимущественно по городам Хаджин и Аш-Шаафа. Данные о жертвах среди гражданских лиц и возможных потерях в рядах ИГИЛ выясняются. В ходе предыдущих налетов американской авиации в этом районе погибли 62 мирных жителя.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» атаковали дом одного из полевых командиров «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) на восточной окраине города Джиср Аш-Шугур, находящегося на западе провинции Идлиб. По данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), этот высокопоставленный член союзного «Ан-Нусре» формирования выступал за выполнение соглашений о выводе сил из буферной зоны. В результате полевой командир был ликвидирован. Решение о формировании демилитаризованного района на окраинах «Большого Идлиба» было принято по итогам переговоров лидеров РФ и Турции. Ряд крайне радикальных бандформирований из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», однако, по-прежнему не намерены идти по пути примирения с Дамаском.

Провинция Ракка

На площади Хазима в северной части города Ракка прогремел очередной взрыв, передают военные источники иранского информагентства Fars News. Сообщается, что в результате погиб полевой командир курдских «Демократических сил» Омар Муслим. Представители так называемых полицейских отрядов курдов «Асайиш» в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. Предполагается, что сработавшее самодельное взрывное устройство было заложено либо еще в период оккупации «Исламского государства», либо недавно одной из «спящих ячеек» ИГ. Западные СМИ ранее писали о годовщине «освобождения» города, однако в Ракке, все еще разрушенной почти на 80%, до сих пор действуют остатки бандгрупп террористической организации.

Провинция Хама

На севере провинции Хама развернулось масштабное столкновение между протурецкими вооруженными группировками «Файлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» с одной стороны и формированием «Джейш Аль-Изза», аффилированным с «Джебхат ан-Нусрой», с другой. Ожесточенные бои фиксировались в населенных пунктах Аль-Латамина, Кафр Зета, Кафр Набуда, Аз-Зака, Аль-Хабит и в ряде других. При этом отмечалось использование радикалами тяжелых вооружений, в том числе крупнокалиберных артиллерийских орудий и РСЗО. Согласно предварительным сведениям, в общей сложности потери с обеих сторон составили почти 50 боевиков убитыми. Еще порядка 100 исламистов получили ранения. Инициаторами конфликта выступили подконтрольные Анкаре бандгруппы, которые развивают спецоперацию по принуждению наиболее радикальных формирований к выведению сил из буферной зоны «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)