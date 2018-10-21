«Головная боль для Киева»: эксперт прокомментировал возвращение «мощнейшего» корабля Украины в Азовское море

Москва, 21 октября. О возвращении «мощнейшего» пограничного сторожевого корабля ВМС Украины «Донбасс» 1982 года производства в Азовское море заявили украинские власти. К данному заявлению со скепсисом отнесся главред журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык.

Как отметил эксперт, для Украины обернется «очередной головной болью» возвращение пограничного сторожевого катера. По мнению аналитика, состояние судна — плачевное. Еще с момента раздела Черноморского флота на российский и украинский сегмент в 1994-м году корабль находился в непригодном для использования состоянии.

Ченнык считает, что Киев в настоящий момент занимается банальным «раздуванием щек» и демонстрацией силы, обозначив «Донбасс» как флагман азовского флота и главную ударную силу. В свою очередь, «Донбасс» ни на йоту не способен изменить расстановку сил в Азовском море, резюмировал специалист, передает издание «Инфореактор».

Корабль морской охраны Украины «Донбасс» произведен в 1982 году. В 1992 году корабль был передан в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. На Украине сейчас его называют «одной из самых мощных единиц украинских военно-морских сил».