Художница из Петербурга решила отправить Кокорину и Мамаеву ватники и валенки

Санкт-Петербург, 21 октября. Петербургская художница Ирина Романовская, рисующая грудью портреты знаменитостей, решила отправить передачу футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка сделала для спортсменов ватники и валенки. Она высказала надежду, что футболисты больше не будут никого избивать. Романовская украсила теплые вещи портретами спортсменов.

Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд отправил братьев Кокориных и Павла Мамаева в СИЗО до 8 декабря.

Ранее журналисты узнали, что едят футболисты в СИЗО и кому они отправили первые письма.