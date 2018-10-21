В Петербурге раскрыли тайну художника Бэнкси. Уничтожая картину, он действовал не один. ФАН-ТВ

Скандальное уничтожение собственной картины на аукционе Sothebyʼs сразу после продажи за миллион фунтов, только возбудило еще больший интерес к гению стрит-арта. Но была ли это случайность или заранее продуманный пиар-ход? Петербургская уличная художница Анастасия Владычкина уверена, что это однозначно был перформанс, которым он создал новое произведение искусства, и теперь картина несет уже другой смысл.

«Во-первых, картина самоуничтожилась, после того, как ее продали за 1 млн. фунтов стерлингов, соответственно картина, которую не испугался Бэнкси порвать, уничтожить ее целостность, несет уже совсем другой смысл, то есть это протест против арт-рынка. Он создал эту картину в 2006 году, прошло 12 лет. Каким образом в течение 12 лет сохранялся этот механизм. Ни одна батарейка бы не выдержала. Я считаю, что это было сделано по договоренности с бывшими владельцами, возможно с будущими владельцами и по договоренности однозначно с сотрудниками аукциона», – рассуждает Анастасия Владычкина, координатор арт — группы «Явь».

Художница уверена, что покупателем картины является сам Бэнкси. Гениальность граффитиста во многом и заключается в его таланте правильно себя преподнести с точки зрения пиара, поэтому мы не знаем пока никого, кто мог бы сравниться с великим Бэнкси. По мнению Анастасии Владычкиной, под именем Бэнкси вообще действует целый коллектив авторов.

В России стрит-арт только набирает свои обороты, однако картины Бэнкси интересны как искушенной публике из мира искусства, так и тем, кто далек от мира богемы. За три месяца работы московскую выставку Бэнкси посетили более 300 тысяч человек, и теперь настал черед Северной столицы. Выставка-лабиринт расположилась на Конюшенной площади. Экспозиция, составленная галереей Lilley Fine Art, представляет работы из частных собраний коллекционеров всего мира. В коллекцию входит 68 работ художника, среди которых 27 оригиналов.

Петербуржец Александр Ларионов признался, что пришел на выставку, чтобы посмотреть на работы человека, чьи картины на стенах ценятся так дорого и понять, как граффити превратились в разновидность искусства.

«Бэнкси, думаю, это гений-анархист, который вот таким интересным способом выражает свои мысли. Он достучался до сердец такого количества людей, его произведения известны не в одном городе, а по всему миру, говорит о том, что, наверное, он все-таки гений», – говорит Алексей Ларионов, посетитель выставки Бэнкси.

Увидеть своими глазами работы великого и ускользающего художника в Петербурге можно будет до 5 ноября.